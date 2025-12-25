Полша прихвана руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Полски изтребители са прехванали руски разузнавателен самолет над международните води на Балтийско море, който е летял в близост до въздушното пространство на Полша. Това съобщиха от армията на страната, която е член на НАТО.

По данни на военните самолетът е бил визуално идентифициран и ескортиран извън зоната на отговорност на Полша. Инцидентът е станал тази сутрин над Балтийско море.

Държавите от източния фланг на НАТО са в повишена готовност заради риск от нарушения на въздушното пространство, след като през септември три руски военни самолета навлязоха за 12 минути в естонското въздушно пространство. Това се случи дни след като над 20 руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство.

Полската армия съобщи още, че през нощта са били засечени обекти, навлизащи в полското въздушно пространство от посока Беларус. След анализ е установено, че най-вероятно става дума за контрабандни балони, които са се движили според посоката и скоростта на вятъра.

Заради сигурността част от въздушното пространство над североизточния регион Подляске, който граничи с Беларус, временно е било затворено за граждански полети, съобщава бТВ.