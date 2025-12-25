Престрелка на границата между Таджикистан и Афганистан завърши с 5 убити

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Петима души бяха убити при престрелка между граничари и нарушители на границата между Таджикистан и Афганистан, съобщи таджикистанската агенция за гранична охрана, цитирана от ДПА.

Тежко въоръжени терористи от Афганистан са атакували вчера граничен пост в район Шамсидин Шохин в югоизточната част на страната. Двама граничари и трима терористи са били убити при последвалата престрелка, уточнява БТА.

Граничните охранители са конфискували оръжията и мунициите, използвани от нарушителите, включително гранати и оборудване за нощно виждане.

Таджикистанският Комитет за национална сигурност заяви, че инцидентът е третият по рода си през последните седмици, при който са убити таджикски граничари и цивилни. Сред убитите са и китайски граждани, работещи за минна компания в региона, която добива злато и други ресурси.

Последният инцидент демонстрира некомпетентността и безотговорността на талибанското правителство в Афганистан, заяви комитетът в Душанбе. Той обвини талибаните, че не спазват международните си задължения по отношение на сигурността и стабилността на границите.

Таджикистан ще защити териториалната си цялост срещу терористи и контрабандисти с всички средства, подчерта Комитетът.

Наркотици от Афганистан се внасят контрабандно в Централна Азия през 1340-километровата граница, която е до голяма степен незащитена, отбелязва ДПА. В Таджикистан са разположени и руски войски, които в миналото са участвали в съвместни учения с таджикските сили, за да помогнат за охраната на границата.