Буданов посети Запорожка област на фона на ожесточени боеве край Гуляйполе

Ръководителят на украинското военно разузнаване Кирило Буданов посети Запорожка област на фона на опитите на руската армия да превземе град Гуляйполе в югоизточния регион.

Руската армия се опитва да достигне центъра на Гуляйполе, каза днес украинският военен говорител Владислав Волошин, цитиран от Укринформ.

Той съобщи за ожесточени сражения както в самия град, така и за контрол върху логистичните маршрути, които водят към него. Руската армия се опитва да се закрепи в покрайнините на Гуляйполе и да пробие в центъра на селището, добави той.

На този фон ръководителят на Главното управление на разузнаването (ГУР) към Министерството на отбраната на Република Украйна Кирило Буданов посети предни позиции на специалното подразделение на ГУР "Тимур" в Запорожка област, предаде още Укринформ, като се позова на оглавяваната от него служба.

По-рано днес Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи, цитирано от ТАСС, за унищожени украински подземни укрепления, команден център и войници в Гуляйполе.

Градът е една от основните мишени на руската армия в Запорожка област - един от четирите украински региона, които Москва обяви за анексирани, но не контролира изцяло, припомня БТА.

Най-ожесточени боеве се водят сега за градовете Покровск и Купянск, съответно в Донецка и Харковска област. Русия твърди че ги е превзела, но Украйна отрича.

В сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна от тази сутрин се съобщава за 151 сражения вчера. Най-силен е бил руският натиск на Покровското направление, предаде по-рано Укринформ.

Завчера Украйна обяви, че е изтеглила войниците си от Северск, но запазва огневи контрол върху този град в северната част на източната Донецка област.