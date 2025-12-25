Във Ватикана започва символичният край на Юбилей 2025, затварят се вратите на надеждата

На 24 декември преди една година папа Франциск отвори Светата врата на базиликата „Свети Петър" във Ватикана. С този жест постави официално началото на Юбилей 2025.

Дванадесет месеца по-късно Църквата навлиза в заключителния етап на това изключително духовно събитие. Коледната служба вече бе отслужена от неговия наследник папа Лъв XIV, а от 25 декември започва и затварянето на Светите врати в Рим.

Първата врата, която ще бъде затворена в 19 часа българско време, е тази на базиликата „Санта Мария Маджоре", мястото, където почиват тленните останки на папа Франциск. Ритуалът и литургията ще бъдат оглавени от кардинал архипрезвитер Роландас Макрицкас.

Следващата церемония ще се състои на 27 декември в 11 часа, когато ще бъде затворена Светата врата на базиликата „Сан Джовани ин Латерано". Богослужението ще бъде ръководено от кардинал-викарий Балдо Рейна, с музикалното участие на хора на Римската епархия под диригентството на монсеньор Марко Фризина.

На 28 декември, в 10 часа, ще дойде ред и на базиликата „Сан Паоло фуори ле Мура", където тържествата ще бъдат водени от кардинал архипрезвитер Джеймс Майкъл Харви. Последната Света врата, която ще се затвори, ще бъде тази на „Свети Петър" и това ще направи на 6 януари сутринта папа Лъв XIV.

Особено значение има и Светата врата в затвора „Ребибия", инициатива, силно желана от папа Франциск. Тя бе затворена още на 21 декември от кардинал-викарий Балдо Рейна. Още в навечерието на Коледа през 2024 г. отец Джулио Албанезе подчерта смисъла на този символ, казвайки, че „вратата е Исус Христос" и преминаването през нея означава да оставиш стария човек зад себе си и да поемеш към ново бъдеще.

Юбилеят на надеждата постепенно достига своя край, но духовното му послание остава дълбоко вкоренено в ритуалите. Светата врата олицетворява влизането в ново измерение на благодат, прошка и духовно обновление, напомняйки думите на Христос: „Аз съм вратата". Вярващите са призовани към покаяние и помирение, за да получат пълна индулгенция и да започнат нов път на вярата.

Традиционно Светите врати са четири -в големите римски базилики, и се отварят само по време на Светата година. През последните години обаче бяха добавени и силно символични жестове. През ноември 2015 г. папа Франциск отвори Светата врата на катедралата в Банги, столицата на Централноафриканската република, превръщайки страдащия от война град във временна духовна столица на света и отправяйки призив за мир, милосърдие и помирение.

Миналата година той откри и петата Света врата за Юбилея 2025-тази в параклиса на затвора „Ребибия". За първи път в историята затвор се превърна символично в „базилика", подчертавайки, че пътят на милосърдието и изкуплението е отворен за всички, особено за най-уязвимите.