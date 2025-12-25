Задържаха трима палестинци за палеж на коледна елха пред църква на Западния бряг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима палестинци са били задържани във връзка с палеж на коледна елха и повреждане на сцена на Рождество Христово пред католическа църква в град Дженин на окупирания от Израел Западен бряг на река Йордан, съобщи днес палестинската полиция, цитирана от Асошиейтед прес и БТА.

Арестите са извършени вчера след преглед на записи от охранителни камери. От заподозрените са иззети инструменти, за които се смята, че са използвани при вандалския акт в понеделник през нощта.

Палестинските власти осъдиха инцидента като очевиден опит за разпалване на религиозно напрежение на Западния бряг.

„Този случай потвърди, че опитите за посегателство върху религиозни символи никога няма да отслабят духа на града или вярата на неговите жители“, се казва в изявление на църквата „Христос Изкупител“ в Дженин.

Християните съставляват между 1% и 2% от около 3-милионното население на Западния бряг. В целия Близък изток броят на християните намалява заради конфликти и нападения, отбелязва АП.

Войната между Израел и „Хамас“ в ивицата Газа доведе до рязко увеличение на насилието на Западния бряг, включително мащабни израелски военни операции, при които бяха убити стотици и разселени десетки хиляди палестинци.