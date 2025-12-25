Русия е отправила предложение към Париж за французина в руски затвор Лоран Винатие

Русия обяви днес, че е отправила предложение към Франция по отношение на френския изследовател Лоран Винатие, който е в руски затвор от юни 2024 г. и може да бъде осъден за шпионаж, предаде АФП, цитирана от БТА.

Това изненадващо съобщение бе направено в момент, когато Париж и Москва заявиха неотдавна интерес за пряк контакт между президентите Еманюел Макрон и Владимир Путин.

"Имаше контакти между нашата страна и французите. Всъщност бе направено предложение към французите по отношение на Винатие", заяви на ежедневната си пресконференция говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. "Топката сега е в полето на Франция", каза той и добави, че не може да даде подробности, защото темата е много деликатна.

Министерството на външните работи на Франция отказа да коментира въпроса.

Запитан от френски журналист по темата по време на годишната си пресконференция, Путин заяви, че не знае нищо за Лоран Винатие и за пръв път чува за него. "Обещавам ви, че ще се осведомя. Ако има и най-малък шанс да решим този въпрос по положителен начин, стига руският закон да го позволява, ще направим всичко възможно", увери той.

Винатие бе осъден през октомври 2024 г. от руски съд на 3 години затвор, защото не се е регистрирал като "чуждестранен агент", докато е събирал "военна информация", която може да бъде "използвана в ущърб на сигурността" на Русия. Обвиняемият призна фактите, но пледира, че не е знаел за задължението да се регистрира като "чуждестранен агент". През август се яви в съд по обвинение в шпионаж и ако бъде признат за виновен, това може значително да увеличи присъдата му.

Този 49-годишен изследовател, специализиран в постсъветското пространство, е бил нает от Центъра за хуманитарен диалог, швейцарска неправителствена организация, която извършва посредническа дейност в конфликти извън дипломатическите кръгове, включително.