Започна мирното посещение на патриарх Даниил във Вселенската патриаршия

На празника Рождество Христово в късния следобед започна мирното посещение на Негово Светейшество Българския патриарх Даниил във Вселенската патриаршия. Това съобщиха от Българската православна църква. Това е неговото първо мирно посещение след избора и интронизацията му за Български патриарх през 2024 г.

Преди заминаването за Истанбул, Турция Негово Светейшество отслужи водосвет, в който се помоли за безпрепятствено пътуване и Божие благословение. Заедно с патриарх Даниил в църковната ни делегация са и Техни Високопреосвещенства митрополитите: Западно и Средноевропейски Антоний, Варненски и Великопреславски Йоан, Русенски Наум, Старозагорски Киприан, Врачански Григорий, Видински Пахомий и Мелнишкият епископ Герасим – гл. секретар на Св. Синод.

В 16 часа патриарх Даниил и водената от него делегация пристигна на летище „Ататюрк", където бяха посрещнати от от Техни Високопреосвещенства Силиврийския митрополит Максим, Анкирския митрополит Григорий, и.д. протосингел, и Негово Високопреподобие архимандрит Яков.