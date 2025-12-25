Почина актрисата от „Москва не вярва на сълзи“ Вера Алентова

На 83-годишна възраст почина руската актриса Вера Алентова, съобщи Московският драматичен театър „Пушкин", цитиран от ТАСС.

Вера Валентиновна Алентова е родена на 21 февруари 1942 г. в Котлас, Архангелска област, в семейството на актьорите Валентин Михайлович Биков (1917-1946) и Ирина Николаевна Алентова (1917-1988).

Бащата на Вера Алентова умира, когато тя е на три години. Скоро след това тя и майка ѝ се местят в Кривой Рог, днешна Украйна и след това в Узбекската република, днешен Узбекистан.

Вера Алентова е носителка на редица награди. За главната си роля във филма "Москва не вярва на сълзи", актрисата става лауреат на Държавната премия на СССР. Получава още Премия МКФ в Брюксел „Сан-Мишел" за най-добра женска роля (1981 г., за филма „Москва не вярва на сълзи"). Наградена и още и със Орден на Дружбата, Орден на Почета, Орден „За заслуги пред отечеството" и други.

Алентова е обявена за Народна артистка на Русия през 1992 г.