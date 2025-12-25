Русия сравни американската блокада на Венецуела с пиратство

Говорителката на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова заяви, че Съединените щати възобновяват практики, съпоставими с пиратство и разбойничество, чрез блокадата на Венецуела, като в същото време изрази надежда прагматизмът на президента на САЩ Доналд Тръмп да спомогне за предотвратяване на катастрофален сценарий, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Днес ставаме очевидци на пълно беззаконие в Карибско море, където се подновяват отдавна забравени кражби на чужда собственост, а именно пиратство и бандитизъм“, каза Захарова.

„Ние последователно призоваваме за деескалация. Надяваме се, че прагматизмът и рационалността на президента Доналд Тръмп ще позволят да бъдат намерени решения, взаимноприемливи за страните, в рамките на международноправните норми“, заяви още Захарова.

Говорителката на Министерството на външните работи на Русия също така потвърди подкрепата на страната си за „усилията на правителството на (венецуелския президент) Николас Мадуро, насочени към защита на суверенитета и националните интереси, както и към запазване на стабилното и сигурно развитие на“ южноамериканската държава.