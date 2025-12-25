ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Крал Чарлз III прикани британците да почитат ценно...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21976813 www.24chasa.bg

Русия сравни американската блокада на Венецуела с пиратство

2156
Мария Захарова , говорител на Министерство на външните работи на Русия Снимка: СНИМКА: Х/@SprinterFamily

Говорителката на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова заяви, че Съединените щати възобновяват практики, съпоставими с пиратство и разбойничество, чрез блокадата на Венецуела, като в същото време изрази надежда прагматизмът на президента на САЩ Доналд Тръмп да спомогне за предотвратяване на катастрофален сценарий, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Днес ставаме очевидци на пълно беззаконие в Карибско море, където се подновяват отдавна забравени кражби на чужда собственост, а именно пиратство и бандитизъм“, каза Захарова.

„Ние последователно призоваваме за деескалация. Надяваме се, че прагматизмът и рационалността на президента Доналд Тръмп ще позволят да бъдат намерени решения, взаимноприемливи за страните, в рамките на международноправните норми“, заяви още Захарова.

Говорителката на Министерството на външните работи на Русия също така потвърди подкрепата на страната си за „усилията на правителството на (венецуелския президент) Николас Мадуро, насочени към защита на суверенитета и националните интереси, както и към запазване на стабилното и сигурно развитие на“ южноамериканската държава.

Мария Захарова , говорител на Министерство на външните работи на Русия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте Коледа във Виена (Видео)