Вучич: Новият мост на река Сава в Белград ще бъде открит до края на март 2027 г.

Сръбският президент Александър Вучич съобщи днес, че Новият мост, който ще бъде изграден над река Сава в Белград, ще бъде открит до края на март 2027 г., предаде сръбската национална телевизия РТС, цитирана от БТА.

"Ще бъде несравнимо по-хубав мост. Като направим този пешеходен мост, който ще бъде много по-висок и по-голям, а и атрактивен като онези във Флоренция и други градове, тогава това ще бъде една фантастичка картинка, която ще обгражда (квартала) Београд на води и най-хубавите части на града към момента", посочи Вучич по време на посещение на строителните работи на моста днес.

Министърът на финансите Синиша Мали обеща, че новият мост ще бъде отворен за движение преди планираното световно изложение ЕКСПО през 2027 г.

"Това е един от най-важните транспортни проекти в последните няколко десетилетия в Белград", каза кметът на града Александър Шапич. "Важното е, че продължаваме с развитието на града. Мисля, че може да се каже, че Белград преживя най-големите промени в последните 50-60 години".

Новият савски мост се изгражда на мястото на Стария савски мост и ще има по две ленти за придвижване на превозни средства във всяка посока, трамвайни линии, както и пешеходни и велозипедни алеи отстрани, припомня РТС.