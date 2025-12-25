Британският крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша днес - броени часове преди ежегодната си коледна реч пред Великобритания и Общността на нациите (бившата Британска общност), която се очаква да бъде посветена на темата за поклонничеството, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Чарлз и кралица Камила, заедно с принца и принцесата на Уелс, Уилям и Кейт, и техните деца, принцовете Джордж и Луи и принцеса Шарлот, както и по-далечни роднини, се отправиха пеша към църквата "Св. Мария Магдалена" в частното имение на краля в Сандрингъм.

Мястото се намира на около 160 км северно от Лондон, където Чарлз записа речта си от Уестминстърското абатство, забележителност, известна с пищните коронации и кралски сватби, които се провеждат там от повече от 1000 години.

Абатството е и център на ежегодното поклонение до гроба на Едуард Изповедника, който се намира в сърцето на църквата. Едуард, монах по душа, е канонизиран за светец през 1161 г.

Годишното празнично послание на монарха се гледа от милиони хора в страната и в Общността на нациите - доброволна асоциация от 56 независими държави, повечето от които имат исторически връзки с Великобритания. Записаната реч се излъчва в 15:00 ч. (17:00 ч. българско време), по време на традиционния коледен обяд.

Речта е една от редките възможности, при които 77-годишният Чарлз може да изрази собственото си мнение, без да се съобразява с правителството. Обикновено тя има силно религиозна насоченост, отразява актуални проблеми и понякога се позовава на личните преживявания на монарха, отбелязва АП. Тазгодишната реч идва само две седмици, след като Чарлз направи дълбоко лично телевизионно изявление, в което каза, че "добрите новини" от лекарите му означават, че през новата година ще може да намали лечението си за рак.

Кралят беше диагностициран с все още неразкрита форма на рак в началото на миналата година. Бъкингамският дворец съобщава, че лечението му сега преминава в "превантивна фаза" и състоянието му ще бъде наблюдавано, за да се гарантира продължаването на възстановяването му.

Тазгодишната коледна реч ще бъде четвъртата откакто Чарлз се възкачи на трона след смъртта на майка си, кралица Елизабет Втора, през септември 2022 г.