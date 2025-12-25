Мицкоски: Скопие очаква три важни чуждестранни инвестиции от Германия, Гърция и Турция

Северна Македония води преговори за три „много важни“ инвестиции - германска, гръцка и турска, на стойност между 110 и 120 милиона евро, които ще донесат над 1500 нови работни места, съобщи днес премиерът на страната Християн Мицкоски, цитиран от МИА и БТА.

„Вече сме в етап на потвърждение на три много важни чуждестранни инвестиции. Едната е в сферата на автомобилната индустрия - турска, другата е в сферата на индустрията на високите технологии - германска, третата е в сферата на фармацевтиката - гръцка“, поясни Мицкоски и допълни, че в предстоящия период новите инвестиции ще бъдат обявени.

Той подчерта, че страната е в инвестиционен цикъл, който е изключително важен, заради намаляването на безработицата. Той призова гражданите на страната, които живеят в чужбина, да се върнат в Северна Македония.

„Да си дойдат, защото ще има нужда от квалифицирани кадри, ще има нужда от квалифицирани хора. Голяма част от тях вече се връщат“, каза още Мицкоски.

По данни на Държавния статистически институт в сравнение с октомври миналата година към момента безработните са намалели със 7000, отбеляза още премиерът на Северна Македония.