Голяма полицейска операция на Коледа в Швеция, има ранени в град Буден

Шведската полиция провежда мащабна операция в жилищен район град Буден, съобщиха вестниците "Афтонбладет" и "Дагенс Нюхетер", цитирани от БТА.

Представители на местните власти потвърдиха, че няколко души са били откарани в болница, но полицията не съобщава какво се е случило.

Сигналът е подаден днес по обяд. "Не можем да кажем повече от това, че там има текуща операция, казва говорителката на полицията Оса Мьорндал. Тя добави, че няма опасност за обществеността.

Според информация, предоставена на "Афтонбладет", няколко души са били ранени при предполагаемо тежко престъпление. По данни на изданието заподозреният извършител е бил прострелян от полицията. Полицията не коментира тази информация.

Буден е на около 80 км южно от Северния полярен кръг. Там е базиран 19-и пехотен полк на шведските въоръжени сили.