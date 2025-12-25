ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Патриарх Даниил връчи орден „Св. Йоан Рилски" на В...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21977078 www.24chasa.bg

Голяма полицейска операция на Коледа в Швеция, има ранени в град Буден

1840
Шведският град Боден Кадър: YouTube

Шведската полиция провежда мащабна операция в жилищен район град Буден, съобщиха вестниците "Афтонбладет" и "Дагенс Нюхетер", цитирани от БТА.

Представители на местните власти потвърдиха, че няколко души са били откарани в болница, но полицията не съобщава какво се е случило.

Сигналът е подаден днес по обяд. "Не можем да кажем повече от това, че там има текуща операция, казва говорителката на полицията Оса Мьорндал. Тя добави, че няма опасност за обществеността.

Според информация, предоставена на "Афтонбладет", няколко души са били ранени при предполагаемо тежко престъпление. По данни на изданието заподозреният извършител е бил прострелян от полицията. Полицията не коментира тази информация.

Буден е на около 80 км южно от Северния полярен кръг. Там е базиран 19-и пехотен полк на шведските въоръжени сили.

 

 

Шведският град Боден Кадър: YouTube
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте Коледа във Виена (Видео)