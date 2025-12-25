Започва затварянето на светите врати, отворени в четири базилики в Рим и Ватикана за Юбилейната година на Римокатолическата църква

От днес в Рим и във Ватикана започна затварянето на четирите свети врати, отворени в четири базилики за Юбилейната година на Римокатолическата църква, съобщават италиански медии и сайтът на Юбилея, цитирани от БТА.

Първата затворена днес врата е тази в римската базилика „Санта Мария Маджоре“, в която бяха положени тленните останки на папа Франциск през април. На 27 декември и на 28 декември ще бъдат затворени светите врати в базиликите в Рим „Сан Джовани ин Латерано“ и „Сан Паоло фуори ле мура“.

Последната врата – тази във ватиканската базилика „Свети Петър“ - ще бъда затворена на 6 януари догодина в 9,30 ч., като в този случай месата ще бъде ръководена от папа Лъв Четиринадесети.

Юбилейната година за Църквата беше специална защото започна при един папа и приключи при друг папа, след като Франциск почина в деня след Великден и на 8 май американецът Робърт Франсис Превост беше избран за папа Лъв Четиринадесети.