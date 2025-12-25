Болсонаро подкрепя кандидатурата на сина си за президент на Бразилия

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро подкрепи днес кандидатурата на сина си за президентските избори догодина, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"С ангажимент да не позволя гласът на народа да бъде заглушен, взимам решението да номинирам Флавио Болсонаро за кандидат за президентските избори през 2026 г.", каза Болсонаро в писмо. То бе прочетено на глас от Флавио пред болница в град Бразилия, където е лекуван баща му.

Експрезидентът бе хоспитализиран за планова операция на херния, която премина днес без усложнения. В миналото той претърпя няколко операции, след като бе намушкан с нож по време на предизборната си кампания през 2018 г.

Болсонаро излежава 27-годишна присъда за планиране на преврат. Той получи специално разрешение от съда да напусне затвора, за да бъде опериран.

Сенатор Флавио Болсонаро, на 44 години, каза преди време, че иска да консолидира консервативното наследство на баща си, управлявал страната в периода 2019 – 2023 г. На изборите на 4 октомври догодина той ще опита да победи кандидата на левицата и настоящ президент Луиз Инасио Лула да Силва.

Обявяването на кандидатурата на Флавио Болсонаро по-рано този месец разтърси финансовите пазари. Инвеститорите залагаха, че експрезидентът ще подкрепи по-опитен кандидат като губернатора на Сао Пауло и бивш министър на инфраструктурата Тарсизио де Фрейтас, посочи Ройтерс.