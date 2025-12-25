Патриарх Даниил връчи орден „Св. Йоан Рилски" на Вселенския патриарх Вартоломей (Видео, снимки)

Българският патриарх Даниил връчи орден „Св. Йоан Рилски" на Вселенския патриарх Вартоломей. Това съобщиха от БПЦ
След като бе посрещнат от Вселенския патриарх Вартоломей в Тронната зала на Вселенската патриаршия Българският патриарх Даниил му връчи ордена „Св. Йоан Рилски".
През 2024 г. Св. Синод реши на основание чл. 205 от УБПЦ – БП, за особени заслуги за преодоляване на разкола в БПЦ – БП да награди с орден „Св. Йоан Рилски" І-ва степен Негово Всесветейшество Вселенския патриарх Вартоломей
На празника Рождество Христово в късния следобед започна мирното посещение на Негово Светейшество Българския патриарх Даниил във Вселенската патриаршия. Това е неговото първо мирно посещение след избора и интронизацията му за български патриарх през 2024 г.
В малко след 17 часа местно време църковната ни делегация бе посрещната на входа на Вселенската патриаршия от Негово Високопреосвещенство Халкидонския митрополит Емануил, митрополити и клирици - членове на патриаршеския двор. В патриаршеския храм „Св. Георги" бе отслужен Благодарствен молебен, възглавен от Българския патриарх Даниил. След молитвеното последование се състоя и официалното посрещане на патриарх Даниил от Негово Всесветейшество Вселенския патриарх Вартоломей и от членовете на Св. Синод в Тронната зала. По време на срещата бяха разменени слова и приветствия, които ще бъдат публикувани в официалния сайт на Св. Синод на БПЦ-БП.
Програмата предвижда в утрешния ден – Събор на Пресвета Богородица да бъде отслужена тържествена света Литургия, на която Вселенският патриарх Вартоломей и Българският патриарх Даниил ще съслужат заедно.