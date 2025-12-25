Израелската полиция е арестувала мъж по обвинение в шпионаж за Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелската полиция обяви ареста на мъж, обвинен, че е шпионирал за Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Новината идва броени дни, след като Иран заяви, че е екзекутирал мъж, обвинен в шпионаж в полза на Израел.

Задържаният в Израел е живеел в град Ришон Ле Цион, в централната част на страната. Арестът е бил извършен по-рано през месеца при съвместна операция на израелската полиция и националната агенция за вътрешна сигурност Шин Бет.

Мъжът е обвиняван, че е направил снимки близо до дома на бившия израелски премиер Нафтали Бенет. Той е бил ангажиран и за други шпионки мисии. Снимките, които е правил, е предавал на Иран срещу заплащане.

Нафтали Бенет е сочен за евентуален приемник на премиера Бенямин Нетаняху на следващите избори в Израел. Бенет каза, че на 18 декември е бил жертва на кибератака, която е засегнала акаунта му в „Телеграм“. Тогава отговорност за атаката поеха киберпирати от групировката „Хандала“, свързана с Иран, съобщиха израелски медии.

През юли израелските власти казаха, че са започнали над 25 разследвания на израелци, вербувани от Иран за различни шпионски мисии от началото на войната в Газа на 7 октомври 2023 г. В тях са били замесени 35 израелци.