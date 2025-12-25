Един от петимата европейци с визова забрана в САЩ е сезирал американски съд

Британският гражданин Имран Ахмед, който е един от петимата европейци, на които Вашингтон наложи визова забрана, е внесъл иск срещу правителството на Доналд Тръмп. Жалбата е била подадена вчера в съд в Ню Йорк. В нея Ахмед казва, че е застрашен от непосредствена перспектива за противоконституционен арест и експулсиране. Съдия днес блокира възможността подобно нещо да се случи на Ахмед, съобщава БТА.

Първо заседание по жалбата на британския гражданин е насрочено за понеделник. Искът е срещу американския държавен секретар Марко Рубио, срещу министърката на правосъдието Пам Бонди, срещу министърката за вътрешната сигурност Кристи Ноум и срещу заместник държавния секретар за публичната дипломация Сара Роджърс.,

САЩ въведоха визови ограничения срещу Ахмед и още четирима европейци заради действия в ущърб на американските интереси.

Правителството по-специално обвинява неправителствената организация на Имран Ахмед, че е призовавала дигиталните платформи да предприемат мерки срещу 12 американски антиваксъри, сред които и настоящият министър на здравеопазването на САЩ Робърт Кенеди-младши.

Ахмед е британски гражданин от афганистански произход. Той е на 47 години и живее от 2021 г. в САЩ. Ахмед разполага със зелена карта на постоянно пребиваващ в тази страна. Неговата съпруга и дъщеря му са американски граждани. Имран Ахмед е основател на Центъра за противодействие на дигиталната омраза САЩ/Великобритания.

Сред засегнатите от визовите ограничения са управляващите директори на германската организация "ХейтЕйд", която води кампания срещу онлайн злоупотреби - Анна-Лена фон Ходенберг и Жозефин Балон. Фон Ходенберг през октомври получи германския Федерален орден за заслуги като признание за работата й срещу насилието в интернет. "ХейтЕйд" е основана през 2018 г. и се смята за първия национален консултантски център в Германия за хора, пострадали от онлайн злоупотреби. Санкционирана е и Клеър Мелфорд, основателка на базирания във Великобритания Глобален индекс за дезинформация.

Петият санкциониран е бившият френски еврокомисар Тиери Бретон, отговарял за дигитализацията в предходната ЕК.