Ким Чен-ун ратифицира проектодокументи за развитието на ракетна програма в Северна Корея

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун посети военни заводи и даде знак, че страната му ще продължи да развива ракетната си програма през следващите пет години, предаде Ройтерс.

Ким заяви, че "производството на ракети и боеприпаси е от огромно значение за укрепването на капацитета (на Северна Корея) за военно възпиране".

Освен това севернокорейският лидер ратифицира проектодокументи за модернизация на големи предприятия за производство на боеприпаси, които ще бъдат представени на ключов партиен конгрес, насрочен за началото на следващата година. На този конгрес ще бъде определен план за развитието на страната през следващите пет години, пише севернокорейската официална агенция КЦТА.

По-рано в четвъртък КЦТА съобщи, че Ким и дъщеря му Джу-е са посетили корабостроителница, в която се изгражда 8700-тонна атомна подводница, и са наблюдавали и изпитателното изстрелване на ракети земя-въздух с голям обсег, пише БТА.