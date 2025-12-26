Япония с рекорден бюджет за отбрана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

понското правителство одобри рекорден бюджет за отбрана, надхвърлящ 9 трлн. йени (58 млрд. долара) за 2026 г., предаде Асошиейтед прес.

Токио иска да укрепи капацитета си да нанася ответни удари, както и да засили бреговата си отбрана с крилати ракети и безпилотни оръжия заради нарастващото напрежение в региона,.

Проектът за бюджет за фискалната 2026 г., която започва през април, е с 9,4% по-висок от този за миналата фискална година.

През 2026 г. започва четвъртата година от текущата петгодишна програма на Япония за увеличаване на годишните ѝ разходи за въоръжение до 2% от нейния БВП. Стратегията, която бе приета през 2022 г., определя Китай като най-голямото стратегическо предизвикателство за Япония.

Министър-председателката Санае Такаичи миналия месец заяви, че японската армия би могла да се намеси, ако Китай предприеме действия срещу Тайван.

В новия бюджетен план са предвидени 970 млрд. йени (6,2 млрд. долара) за укрепване на японските ракетни сили. Правителството ще закупи разработени и модернизирани в Япония противокорабни ракети "Тип 12" на стойност 177 млрд. йени (1,13 млрд. долара). Първата партида ракети "Тип 12", чиито обсег е около 1000 км, ще бъде разположена в югозападната префектура Кумамото до март - една година по-рано от първоначално планирания срок.

Япония ще изразходва 100 млрд. йени (640 млн. долара) за разгръщането на "масивна" система от безпилотни въздушни, морски и подводни дронове за наблюдение и отбрана на крайбрежията ѝ. По план системата, наречена "ШИЙЛД" (SHIELD), трябва да започне да функционира през март 2028 г.

Япония планира да изразходва над 160 млрд. йени (1 млрд. долара) за съвместно разработване на изтребител от ново поколение с Великобритания и Италия, който трябва да бъде пуснат в експлоатация през 2035 г, предава БТА.

Има и планове за научноизследователска и развойна дейност в областта на безпилотните летателни апарати, управлявани от изкуствен интелект, които да летят заедно с изтребителя.

Бюджетът на Япония предвижда и близо 10 трлн. йени (64 млн. долара) в подкрепа на промишлената ѝ база и продажбите на оръжие.

Бюджетният план трябва да бъде одобрен от парламента до март, за да бъде приложен като част от националния бюджет от 122,3 трлн. йени (784 млрд. долара).