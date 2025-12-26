Тежка катастрофа в Мексико, поне 10 са загинали

Автобусна катастрофа в източния мексикански щат Веракрус отне живота на най-малко 10 души, а 32-ма са ранените, предаде Франс прес, като се позова на съобщение от снощи на местните власти.
Инцидентът е станал в град Сонтекоматлан в сряда, като автобусът е пътувал от столицата Мексико за село Чиконтепек, пише БТА.
"За момента имаме информация за смъртта на деветима възрастни и едно дете", се казва в изявление на кметството на Сонтекоматлан.
Общината публикува списък с имената на 32-мата ранени и с болниците, в които те са били настанени.
Пътните инциденти с автобуси и товарни камиони са често срещани в Мексико, отбелязва АФП. Причините обикновено са превишена скорост или техническа повреда.