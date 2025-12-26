ОАЕ приветстват усилията на Саудитска Арабия за сигурността в Йемен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Обединените арабски емирства приветстват усилията на Саудитска Арабия за поддържане на сигурността и стабилността в Йемен, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на външното министерство на ОАЕ от днес.

В декларацията се допълва, че обединените емирства остават ангажирани с подкрепата на стабилността в Йемен, пише БТА.

Саудитска Арабия заяви вчера, че продължава да се надява, че главната сепаратистка група в южната част на Йемен ще сложи край на ескалацията на напрежението там. Йеменската територия е разделена между две враждуващи сили, а гражданската война продължава вече над десет години, отбелязва Ройтерс.