ОАЕ приветстват усилията на Саудитска Арабия за сигурността в Йемен

Саудитска Арабия Снимка: Pixabay

Обединените арабски емирства приветстват усилията на Саудитска Арабия за поддържане на сигурността и стабилността в Йемен, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на външното министерство на ОАЕ от днес.

В декларацията се допълва, че обединените емирства остават ангажирани с подкрепата на стабилността в Йемен, пише БТА.

Саудитска Арабия заяви вчера, че продължава да се надява, че главната сепаратистка група в южната част на Йемен ще сложи край на ескалацията на напрежението там. Йеменската територия е разделена между две враждуващи сили, а гражданската война продължава вече над десет години, отбелязва Ройтерс.

