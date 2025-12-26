ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски е договорил нова среща с Тръмп

Зеленски в Купянск. Кадър: X/Володомир Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в публикация днес в профила си в социалната платгформа "Екс", че е договорена среща Украйна - САЩ на най-високо равнище - между него и американския президент Доналд Тръмп, в "близкото бъдеще".

"Рустем Умеров ме информира за последните си контакти с американската страна. Не губим нито ден. Споразумяхме се за среща на най-високото равнище - с президента Тръмп, в най-близкото бъдеще. Много неща може да бъдат решени преди Нова година. Слава на Украйна!", написа Зеленски.

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Умеров е един от главните преговарящи на Киев с Вашингтон, пише БТА.

