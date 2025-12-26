Германия скоро няма да се присъедини към стабилизационни сили за ивицата Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"В обозримото бъдеще" Германия няма да участва в Международните стабилизационни сили (МСС) за прилагане на мирния план в ивицата Газа, заяви германският министър на външните работи Йохан Вадефул, цитиран от ДПА.

В изявления за германската новинарска агенция, публикувани днес, Вадефул казва, че германски военнослужещи няма да бъдат част от силите, чиято мисия е да "осигурят конкретни условия на безопасност".

"Много хора не могат да си представят германски военнослужещи да правят това в този конкретен регион", посочва Вадефул.

Германия е готова да играе конструктивна роля в структурите, предвидени от резолюцията на Съвета за сигурност на ООН, като например "Комитета за мир", отбелязва ДПА. Берлин обаче все още не е получил официална покана да участва там.

Предстоящата втора фаза в мирния план от 20 точки за Газа на американския президент Доналд Тръмп предвижда разоръжаване на радикалната палестинска групировка "Хамас" и разполагане на международни стабилизационни сили. Два месеца след влизането в сила на примирието с Израел "Хамас" все още отказва да сложи оръжие.

"Ще е важно да бъдем в състояние да започнем всичко това много скоро", подчерта външният министър на Германия. "Не трябва да допускаме настоящото разделение на ивицата Газа - на една част, контролирана от израелската армия, и на друга част, все повече контролирана от "Хамас" - да остане постоянно", предупреди Вадефул, цитиран от БТА.

В същото време той призна за трудности при прилагането на мирния план и призова за търпение.

"Дори и да искаме това да свърши утре, трябва да се подготвим за реалността на един дълъг процес", обобщи Йохан Вадефул.