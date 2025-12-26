ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

17 машини са на терен заради зимната обстановка в ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21978474 www.24chasa.bg

Саудитска Арабия нанесе удари по позиции на йеменски сепаратисти

1680
СНИМКА: РОЙТЕРС

Саудитска Арабия нанесе днес удари по позиции на йеменски сепаратисти, съобщиха те за Агенция Франс прес (АФП). Сепаратистката групировка Южен преходен съвет (ЮПС) заяви пред агенцията, че саудитските сили са нанесли три удара.

"Саудитските военновъздушни сили бомбардираха позиции, държани от елитни части в Уади Нахб, в провинция Хадрамаут", гласи публикация в социалните мрежи на медията "Независимата верига на Аден", свързана със сепаратистите.

За момента саудитските власти не са потвърдили акцията пред АФП.

По-рано този месец сепаратистите от Южния преходен съвет, които в миналото бяха подкрепяни от Обединените арабски емирства, заявиха, че са превзели източните провинции Хадрамаут и Махра и са затвърдили позициите си в териториите на някогашната държава Южен Йемен, пише БТА.

Южният преходен съвет е важна част от коалицията, която се сражава на страната на международно признатото правителство срещу йеменските бунтовници хуси. Саудитска Арабия заяви вчера, че продължава да се надява, че главната сепаратистка група в южната част на Йемен ще сложи край на ескалацията на напрежението.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте Коледа във Виена (Видео)