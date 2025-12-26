ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп приема Зеленски в имението си във Флорида

Путин и Тръмп ще копаят криптовалути в Запорожката АЕЦ

Владимир Путин и Доналд Тръмп КАДЪР: Екс/@visegrad24

Руският президент Владимир Путин заяви, че САЩ са заинтересовани от добив на криптовалути в Запорожката АЕЦ.

На среща с представители на бизнеса Путин спомена ситуацията около Запорожката атомна електроцентрала. Според държавния глава, със Съединените щати се обсъжда съвместно управление на съоръжението без участието на Украйна, пише "Комерсант". 

Използването на АЕЦ за добиване на криптовалута е допустима идея, въпреки че общия брой биткойни, които някога ще съществуват, е точно 21 милиона, а към края на 2025 г. вече са „изкопани" над 19,8 милиона биткойна (около 94% от общото количество).

Путин също каза, че по инициатива на Съединените щати, страните обмислят доставки на електроенергия за Украйна. Отделно държавният глава отбеляза, че украински специалисти продължават да работят в централата, но сега те притежават руски паспорти.

Запорожката атомна електроцентрала е най-голямата атомна електроцентрала в Европа. Съоръжението се намира близо до Енергодар на левия бряг на река Днепър. Русия пое контрола над централата през март 2022 г., малко след началото на военната операция в Украйна. Атомната електроцентрала премина под контрола на АД „Росенергоатом" (част от „Росатом").

Владимир Путин и Доналд Тръмп КАДЪР: Екс/@visegrad24

