Тръмп приема Зеленски в имението си във Флорида

КМГ: Китай засилва усилията за енергийна ефективност и нисковъглеродно развитие

Фокусът ще бъде върху по-ефективното използване на енергийни и ресурсни потоци. Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай ще ускори мерките за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на въглеродните емисии, заявиха представители на правителството по време на заседание на ПК на ОСНП.

Беше разгледан доклад за прилагането на Закона за енергийна ефективност, като паралелно започна и съвместна проверка на изпълнението му. Фокусът ще бъде върху по-ефективното използване на енергийни и ресурсни потоци, както и върху засилване на контрола и прилагането на съществуващите политики.

Според властите тези усилия са ключови за постигане на т.нар. „двойни въглеродни цели" – пик на въглеродните емисии до 2030 г. и въглеродна неутралност до 2060г, както и за напредъка на цялостната зелена трансформация на икономиката.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

