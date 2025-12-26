Признаха за виновен в злоупотреба с власт и пране на пари бившия малайзийски премиер

Бившият малайзийски премиер Наджиб Разак, съден от Върховния съд на страната, беше признат за виновен в злоупотреба с власт и пране на пари в рамките на разрастващия се корупционен скандал, свързан с източването на милиарди от фонда 1Malaysia Development Berhad, предадоха Франс прес и Ройтерс.

"Считам, че обвинението доказа без всякакво основателно съмнение вината на обвиняемия", заяви при произнасянето на присъдата председателят на съда, съдия Колин Лоурънс Секера, цитирана от БТА.

"Твърдението на подсъдимия, че обвиненията срещу него са политически мотивирани и представляват лов на вещици, беше обезсилено от безпристратните, непоклатими и неопровержими доказателства срещу него, които сочат, че обвиняемият е злоупотребил със своята властна позиция в 1MDB, в съчетание с широките правомощия, които му са били предоставени", добави съдията.

Присъдата, свързана с аферата 1MDB, може да има значителни политически последици, отбелязва Ройтерс, въпреки че съдът тепърва ще определи размера на присъдата.

Малайзийски и американски следователи казват, че от фонда са били откраднати най-малко 4,5 милиарда долара. 1MDB е държавен фонд, на който Наджиб е станал през 2009 г. съучредител, докато е бил на власт. Над 1 милиард долара са влезли в сметки, свързана с бившия премиер, който отрича да е извършвал каквито и да било престъпления.

Срещу експремиера са предявени четири обвинения в корупция и 21 за пране на пари, следствие от получаването на незаконни преводи за над 2,3 милиарда рингита (482 548 740 евро) от 1MDB.

Наджиб може да получи максимална присъда от 15 до 20 години затвор за всяко обвинение, както и глоба в размер до пет пъти стойността на предполагаемите злоупотреби.

72-годишният Наджиб е в затвора от август 2022 г., когато Върховният съд на Малайзия потвърди присъдата, с която той беше признат за виновен в корупция за незаконно получаване на средства от подразделение на 1MDB. 12-годишната му присъда по това дело беше намалена наполовина миналата година от комисията по помилвания.

Миналата година Наджиб се извини за неправилната реакция на скандала, докато беше на поста си, но постоянно отричаше да е извършил нарушение, като многократно повтаряше, че е бил подведен от служители на 1MDB и от избягалия финансист Джо Лоу относно източника на средствата.

Съдия Секера смята също, че доказателствата показват недвусмислено "връзка и обвързаност" на Наджиб с финансиста, който е действал като "пълномощник и посредник" на тогавашния министър-председател по отношение на фонда. Лоу, който е обвинен в САЩ за централната си роля в случая, отрича всички нарушения и местонахождението му е неизвестно.

Наджиб твърди, че е бил подведен от Лоу и други служители по фонда 1MDB, за да повярва, че средствата, депозирани в сметката му, са дарения от саудитското кралско семейство. Секера определи този аргумент като "неправдоподобен". "Доказателствата сочат недвусмислено, че парите всъщност са произхождали от фонда на 1MDB", подчерта Секера.