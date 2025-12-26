Българската мафия бълва перфектно фалшиво евро в Испания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Каталунската полиция (Mossos d'Esquadra) съобщи, че 45-годишен мъж е арестуван в Ампоста (Тарагона) за вкарване в обръщение на цял куп фалшиви банкноти от по 200 евро, произведени в България.

Криминалистите са иззели общо 9 300 евро и отбелязват, че банкнотите са с много високо качество и са трудни за откриване. Полицаите са категорични, че задържаният мъж не е действал сам, а е свързан с българската мафия. Затова разследването остава отворено. Всичко започна след увеличаване на сигналите за плащания, извършени с фалшиви банкноти от 200 евро в различни градове в делтата на испанската река Ебро.

Фалшивите купюри се считат за изключително опасни от Европейската централна банка „поради качеството им на печат и имитацията на защитните елементи".

