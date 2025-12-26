ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп приема Зеленски в имението си във Флорида

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21978993 www.24chasa.bg

Израел бомбардира цели на терористичната организация "Хизбула" в Ливан

820
"Хизбула" и Израел продължават да воюват. Снимка: Архив

Израелските военновъздушните сили атакуваха цели на терористичната организация "Хизбула" в Ливан. Ударени са кренировъчен и квалификационен комплекс, използван от силите „Радуан" на "Хизбула" за провеждане на учения, стрелби, обучение и подготовка на атаки срещу войници от Израелските отбранителни сили и цивилни.

Освен това, Израелските отбранителни сили удариха множество складове за оръжия на "Хизбула" и обекти на терористична инфраструктура. Няколко военни структури на организацията в Ливан бяха ударени едновременно.

Наличието на тези цели и обучението представляват нарушение на споразуменията между Израел и Ливан.

"Хизбула" и Израел продължават да воюват. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте Коледа във Виена (Видео)