Израел бомбардира цели на терористичната организация "Хизбула" в Ливан

Израелските военновъздушните сили атакуваха цели на терористичната организация "Хизбула" в Ливан. Ударени са кренировъчен и квалификационен комплекс, използван от силите „Радуан" на "Хизбула" за провеждане на учения, стрелби, обучение и подготовка на атаки срещу войници от Израелските отбранителни сили и цивилни.

Освен това, Израелските отбранителни сили удариха множество складове за оръжия на "Хизбула" и обекти на терористична инфраструктура. Няколко военни структури на организацията в Ливан бяха ударени едновременно.

Наличието на тези цели и обучението представляват нарушение на споразуменията между Израел и Ливан.