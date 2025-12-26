ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поне 5-има загинали и 21-a са ранените при експлоз...

Тръмп приема Зеленски в имението си във Флорида

Доналд Тръмп Снимка: Снимка архив

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще приеме украинския си колега Володимир Зеленски в имението си Мар-а-Лаго в американския щат Флорида в неделя, написа изданието "Аксиос".

Световната агенция Ройтерс уточни, че засега не може да удостовери информацията.

По-рано днес Зеленски заяви в публикация в профила си в социалната платформа "Екс", че е договорена среща Украйна - САЩ на най-високо равнище - между него и Тръмп, в "близкото бъдеще", предава БТА.

"Рустем Умеров ме информира за последните си контакти с американската страна. Не губим нито ден. Споразумяхме се за среща на най-високото равнище - с президента Тръмп, в най-близкото бъдеще. Много неща може да бъдат решени преди Нова година. Слава на Украйна!", написа Зеленски.

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Умеров е един от главните преговарящи на Киев с Вашингтон.

Доналд Тръмп

