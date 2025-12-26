Китай наложи санкции на американски физически лица заради оръжейни продажби на Тайван

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайското Министерство на външните работи обяви санкции срещу 10 физически лица и 20 американски отбранителни компании, включително клона на авиокомпанията "Боинг" в град Сейнт Луис, щата Мисури, заради продажба на оръжие на Тайван, предаде Ройтерс.

Мерките замразяват всички авоари, които компаниите и лицата притежават в Китай, и забраняват на местни организации и хора да правят бизнес с тях, съобщи ведомството, цитирано от БТА.

Лицата, включени в списъка със санкции, нямат право и да влизат на територията на Китай.