ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поне 5-има загинали и 21-a са ранените при експлоз...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21979165 www.24chasa.bg

Най-малко 14 са ранени при нападение с нож във фабрика в Япония

2204
Мъжът е задържан. Снимка: Архив

Най-малко четиринадесет души са ранени при нападение с нож във фабрика в централна Япония в петък.

При нападението е била пръскана и неопределена течност.

„Четиринадесет души са транспортирани от службите за спешна помощ", каза Томохару Сугияма, служител на пожарната служба в град Мишима, регион Шизуока, пред информационна агенция AFP.

Той каза, че е получено обаждане около 16:30 ч. (07:30 GMT) от близка фабрика за каучук, в което се казва, че „пет или шест души са били намушкани от някого" и че е била използвана и „течност, подобна на спрей".

Лицето, отговорно за нападението, вече е задържано.

Мъжът е задържан. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте Коледа във Виена (Видео)