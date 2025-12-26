Най-малко 14 са ранени при нападение с нож във фабрика в Япония

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко четиринадесет души са ранени при нападение с нож във фабрика в централна Япония в петък.

При нападението е била пръскана и неопределена течност.

„Четиринадесет души са транспортирани от службите за спешна помощ", каза Томохару Сугияма, служител на пожарната служба в град Мишима, регион Шизуока, пред информационна агенция AFP.

Той каза, че е получено обаждане около 16:30 ч. (07:30 GMT) от близка фабрика за каучук, в което се казва, че „пет или шест души са били намушкани от някого" и че е била използвана и „течност, подобна на спрей".

Лицето, отговорно за нападението, вече е задържано.