КМГ: 83,9% от комуникационния пазар в Китай използва 5G

На 25 декември представител на Китайската администрация за киберпространството обясни, че по време на 14-ия петгодишен план (2021-2025 г.) Китай ускорява изграждането на интелигентна комплектна инфраструктура и е построил най-мащабните в света оптични широколентови и мобилни комуникационни мрежи с водещи технологии.

Генералният директор на Департамента за развитие на информатизацията към Китайската администрация за киберпространството Уън Жуйсун заяви, че за последните 5 години 5G потребителите в Китай са се увеличили от 15% до 83,9% от общия брой, а абонатите на гигабитова широколентова връзка са се увеличили от 6,4 милиона на 239 милиона. Потребителите на мобилни IoT устройства пък регистрират ръст от 1,136 милиарда на 2,9 милиарда. Основната тенденция е за приобщаване на най-модерните технологии към ежедневно използване от все повече потребители.