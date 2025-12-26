Дъщерите изоставиха опозорения принц Андрю на Коледа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Андрю Маунтбатън-Уиндзор беше изоставен дори от собствените си дъщери по Коледа.

Принцеси Беатрис и Юджини бяха изненадващи гости на кралските празненства на Чарлз III в Сандрингам, докато опозореният бивш херцог на Йорк беше видян да напуска сам „Роял Лодж", имението си в Уиндзор.

Той се измъкна от кралското имение, увит в шал и небрежно водоустойчиво облекло, в рязък контраст с елегантно облечените си дъщери и техните съпрузи, които се присъединиха към висши членове на кралското семейство на традиционната коледна сутрешна разходка до църквата.

Нямаше и следа от бившата съпруга на Андрю, Сара Фъргюсън, а нейният говорител отказа да обсъжда плановете ѝ, пише "Дейли мейл".

Крал Чарлз тихо заяви, че макар опозореният му брат да е нежелан на никакви семейни празненства, племенниците му – които остават „кръвни принцеси" и са запазили титлите си Йоркширски, не трябва да бъдат карани да плащат за „греховете" на баща си.

Това се случва, след като жертви на педофила Джефри Епстийн призоваха Андрю да бъде преследван на фона на продължаващото обществено недоволство заради приятелството им.

37-годишната Марина Ласерда, която е била на 14 години, когато е била малтретирана от хищния финансист, каза пред Daily Mail, че бившият херцог на Йоркски вече щеше да бъде арестуван, „ако беше обикновен човек".

Андрю – който винаги е отричал всякакви нарушения – вече е лишен от краля от всички останали титли и е принуден да се оттегли от 30-стайното си имение Уиндзор.

В Норфолк дъщерите му – за които някои предричаха, че ще пропуснат празненствата тази година, бяха демонстративно посрещнати от останалата част от кралското семейство.

37-годишната Беатрис, придружена от съпруга си Едо Мапели Моци, изглеждаше бледа и леко притеснена, висяща в края на групата, слизаща от „голямата къща" към църквата „Света Мария Магдалена".

Но 35-годишната Юджини се усмихна лъчезарно заедно със съпруга си Джак Бруксбанк.

Повече от 500 души се бяха събрали в студа, за да зърнат семейството, водено от крал Чарлз. Той беше придружен от кралица Камила, която носеше празнично настроение с впечатляващо червено палто и шапка.