ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поне 5-има загинали и 21-a са ранените при експлоз...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21979402 www.24chasa.bg

КМГ: CCTV-4 представи програмата си за следващата година

КМГ

1080
На събитието бяха представени над 40 висококачествени програми. Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 26 декември Центърът за глобални програми на китайски език на КМГ (главно представян от канал CCTV-4), представи програмата си за следващата 2026 г.

Под мотото „Подхранване на патриотични чувства, слушане на гласа на времето" на събитието бяха представени над 40 висококачествени програми, структурирани в пет тематични раздела. Те представят в цялост новата фаза на модернизацията на Китай, устойчивата жизненост на китайската цивилизация и пътя на страната към високо ниво на отваряне, основано на взаимна изгода.

На събитието присъства Шън Хайсюн, заместник-ръководител на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ, който заедно с другите официални гости представи програмния каталог.

На събитието бяха представени над 40 висококачествени програми. Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте Коледа във Виена (Видео)