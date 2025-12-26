КМГ: CCTV-4 представи програмата си за следващата година

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 26 декември Центърът за глобални програми на китайски език на КМГ (главно представян от канал CCTV-4), представи програмата си за следващата 2026 г.

Под мотото „Подхранване на патриотични чувства, слушане на гласа на времето" на събитието бяха представени над 40 висококачествени програми, структурирани в пет тематични раздела. Те представят в цялост новата фаза на модернизацията на Китай, устойчивата жизненост на китайската цивилизация и пътя на страната към високо ниво на отваряне, основано на взаимна изгода.

На събитието присъства Шън Хайсюн, заместник-ръководител на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ, който заедно с другите официални гости представи програмния каталог.