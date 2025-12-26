ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия дава още 9 млрд. долара на Турция за ядрена централа

Алпарслан Байрактар СНИМКА: World Energy Council Turkey

Министърът на енергетиката и природните ресурси на Турция Алпарслан Байрактар съобщи днес, че Русия е предоставила ново финансиране на стойност 9 милиарда долара за турската ядрена централа „Аккую", която се строи от руската държавна ядрена енергийна компания „Росатом", като добави, че Анкара очаква централата да бъде въведена в експлоатация през 2026 г., съобщиха Ройтерс и в. „Биргюн", цитирани от БТА.

„Росатом" строи първата турска ядрена електроцентрала край град Аккую, в средиземноморския окръг Мерсин, съгласно споразумение от 2010 г., припомня Ройтерс. Очакваше се централата да бъде въведена в експлоатация тази година, но заради забавяния това все още не е станало.

„Това финансиране най-вероятно ще бъде използвано през 2026-2027 г. Поне 4-5 милиарда долара от него ще бъдат използвани като външно финансиране през 2026 г.", коментира Байрактар на брифинг в Истанбул, цитиран от „Биргюн".

Турският енергиен министър подчерта още, че Турция води преговори с Южна Корея, Китай, Русия и Съединените щати за ядрени проекти в черноморския окръг Синоп и в северозападната част на страната.

„Също така продължаваме преговорите си с Китай и Русия относно тези централи. Целта ни е през 2026 година преговорите (с всички тези страни) да доведат до подписване на споразумения, като ще се стремим да получим най-конкурентната оферта", допълни Байрактар.

