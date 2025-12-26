ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поне 5-има вече са загинали при експлозията в джа...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21979482 www.24chasa.bg

Нигерия предостави на САЩ информация за джихадистите преди нападенията на Коледа

1092
Доналд Тръмп Снимка: КМГ

Нигерия предостави на САЩ информация за джихадистите преди нападенията на Коледа, които президентът Доналд Тръмп определи като "мощни и смъртоносни" удари срещу бойците на Ислямска държава в северозападната част на страната, предаде Франс прес.

"Нигерия предостави информацията" на Вашингтон, заяви министърът на външните работи Юсуф Тугар пред местния телевизионен канал "Чанелс". Той уточни, че е разговарял по телефона с американския си колега Марко Рубио.

"Говорихме два пъти. Разговаряхме в продължение на 19 минути преди атаката, а след това отново говорихме за пет минути, преди началото ѝ", уточни той, цитиран от БТА.

Доналд Тръмп

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте Коледа във Виена (Видео)