Нигерия предостави на САЩ информация за джихадистите преди нападенията на Коледа, които президентът Доналд Тръмп определи като "мощни и смъртоносни" удари срещу бойците на Ислямска държава в северозападната част на страната, предаде Франс прес.

"Нигерия предостави информацията" на Вашингтон, заяви министърът на външните работи Юсуф Тугар пред местния телевизионен канал "Чанелс". Той уточни, че е разговарял по телефона с американския си колега Марко Рубио.

"Говорихме два пъти. Разговаряхме в продължение на 19 минути преди атаката, а след това отново говорихме за пет минути, преди началото ѝ", уточни той, цитиран от БТА.