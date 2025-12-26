ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Путин бил готов на териториални отстъпки, но иска целия Донбас

Владимир Путин КАДЪР: Първи канал

Руският вестник „Комерсант" твърди, че Владимир Путин е казал на някои от водещите бизнесмени в страната, че е отворен за размяна на част от територията, контролирана от руските сили в Украйна, но иска целия Донбас.

Кремъл потвърди, че диалогът продължава, като Путин е натоварил Юрий Ушаков да разговаря със САЩ за мирното споразумение

Помощникът на Кремъл по външната политика е разговарял по телефона с няколко членове на администрацията на американския президент Доналд Тръмп, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той не уточни кога се е състоял разговорът.

След среща в Маями през уикенда, пратеникът на Путин Кирил Дмитриев донесе в Москва хартиени копия на американските предложения за мир, а подробностите се анализират от Кремъл, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Би Ти Ви.

„Информацията беше анализирана и от името на президента Путин се осъществи контакт между представители на администрациите на Русия и Съединените щати. Беше договорено диалогът да продължи", каза Песков.

Специалният пратеник на Путин Дмитриев е участвал в разговори със САЩ заедно с помощника на Кремъл Ушаков, твърди източник, близък до разговорите, цитиран от Ройтерс.

Владимир Путин КАДЪР: Първи канал

