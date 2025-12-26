ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турските власти иззеха повече от 90 000 литра фалшив алкохол при мащабна операция

Турските власти са иззели общо 91 384 литра фалшив алкохол и са предприели съдебни действия срещу 171 заподозрени лица в рамките на мащабна операция, проведена във всички 81 окръга на страната през изминалата седмица, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая в профила си в Екс.

По данни на турското Министерство на вътрешните работи над 150 души са починали вследствие на употреба на фалшив алкохол от началото на 2025 г. Въпреки предприетите мерки от страна на турските власти проблемът с консумацията на фалшив алкохол продължава да е един от основните в турското общество, предава БТА.

