Палестинец уби двама израелци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама души загинаха при нападение, извършено от палестинец в северната част на Израел, предадоха Ройтерс и Франс прес, като цитират изявление на израелските власти.

Според службата за спешна помощ 68-годишен мъж е бил прегазен и е загинал при нападението в град Бейт Шеан. 20-годишна жена е била намушкана смъртоносно. Други двама души са понесли леки наранявания, преди нападателят да бъде прострелян от цивилен минувач.

Полицията съобщава, че нападателят, който е приет в болница, живее на Западния бряг. Той се е насочвал към град Афула, когато е бил прострелян, отбелязва Асошиейтед прес, предава БТА.