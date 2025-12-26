ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Палестинец уби двама израелци

Снимка: Екс/ @TelemundoNews

Двама души загинаха при нападение, извършено от палестинец в северната част на Израел, предадоха Ройтерс и Франс прес, като цитират изявление на израелските власти.

Според службата за спешна помощ 68-годишен мъж е бил прегазен и е загинал при нападението в град Бейт Шеан. 20-годишна жена е била намушкана смъртоносно. Други двама души са понесли леки наранявания, преди нападателят да бъде прострелян от цивилен минувач.

Полицията съобщава, че нападателят, който е приет в болница, живее на Западния бряг. Той се е насочвал към град Афула, когато е бил прострелян, отбелязва Асошиейтед прес, предава БТА.

Снимка: Екс/ @TelemundoNews

