КМГ: ЖП линията от Йен'ан до Сиан влиза в експлоатация

На 26 декември от гара Йенан потегли влакът C9309, с което високоскоростната железопътна линия Сиан–Йен'ан официално влезе в експлоатация. Така историческата революционна база в Шаанси за първи път се включи в националната мрежа на високоскоростния железопътен транспорт. С това общата дължина на високоскоростните линии в Китай надхвърли 50 000 километра, превръщайки страната в световен лидер по мащаб и технологично ниво в този сектор.

Развитието на мрежата съществено съкращава времето за пътуване. В рамките на градски агломерации с радиус до 500 километра вече се оформят кръгове за пътуване от 1 до 2 часа. Големи градове, отдалечени на около 1000 километра, могат да бъдат достигнати за 4 часа, което улеснява еднодневните пътувания, а разстояния от 2000 километра се изминават за около 8 часа, позволявайки заминаване сутрин и пристигане вечер.