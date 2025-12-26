ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Състоял се е разговор между Русия и САЩ за евентуа...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21980088 www.24chasa.bg

Изпращат в Германия черната кутия на самолета, при която загина либийски военен началник

956
Турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу . СНИМКА: https://www.facebook.com/a.uraloglu

Черната кутия, извадена от самолетната катастрофа в Турция, при която във вторник загинаха военният началник на западна Либия генерал Мухамед Али Ал Хадад, четирима либийски военнослужещи и трима членове на екипажа, ще бъде изпратена в Германия за анализ, съобщи либийското Министерство на вътрешните работи, цитирано от ДПА.

Според съобщението на Министерството, което бе публикувано късно снощи, мярката е предприета „с цел да се осигури прецизен технически анализ". От съобщението става ясно още, че либийската криминална полиция е изпратила ДНК проби от роднини на жертвите на турските власти, за да потвърдят самоличността им.

В сряда турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу заяви в Екс, че черната кутия на разбилия се самолет ще бъде анализирана в „неутрална страна" след предварителното разследване, но не посочи конкретна държава, предава БТА.

Либия се бори да възстанови стабилността си след въстанието от 2011 г., което сложи край на 42-годишната диктатура на Муамар Кадафи. За властта се борят две правителства: правителството на националното единство в Триполи, ръководено от Абделхамид Дбейба, и другото в Бенгази, в Източна Либия, подкрепяно от влиятелния генерал Халифа Хафтар.

Турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу . СНИМКА: https://www.facebook.com/a.uraloglu

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте Коледа във Виена (Видео)