Израел призна Сомалиленд за независима държава

КМГ: Китай публикува първата си синя книга за икономиката за климатичните ресурси

Китайската метеорологична служба публикува „Синя книга". Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 25 декември Китайската метеорологична служба публикува „Синя книга за икономиката на климатичните ресурси: Изследователски доклад за трансформацията на икономиката на климатичните ресурси на Китай за 2025 г.".

Това е първият подобен документ в тази сфера, който систематично разглежда текущото състояние на използването и преобразуването на климатичните ресурси на Китай за икономически цели. Основният фокус на анализа е върху секторите на селското стопанство, енергетиката, туризма, здравеопазването и останалите отрасли, свързани с нисковъглеродното развитие. Синята книга съчетава теоретичен анализ с практически казуси и предоставя научно обосновани насоки за изследователската дейност, вземането на решения на различни нива на публичната администрация, както и за работата в сферите на индустриалните иновации и управлението на климата.

Китайската метеорологична служба публикува „Синя книга". Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

