Елисейският дворец: Засега не се предвижда телефонен разговор между Макрон и Путин

Наскоро не са били осъществявани контакти между френския президент Еманюел Макрон и руския му колега Владимир Путин и "засега" не е планиран телефонен разговор между двамата лидери, съобщи днес Елисейският дворец, цитиран от Франс прес.

Агенцията отбелязва, че изявлението идва в момент, когато отношенията между Париж и Москва са в най-ниската си точка, но лидерите на двете страни публично изразиха интерес към директен контакт, пише БТА.

Няма осъществен контакт между френския и руския президент, "засега няма планове за телефонен разговор" помежду им и "няма планове за пътуване на Еманюел Макрон до Москва", съобщи Елисейският дворец.

Миналата седмица Кремъл съобщи, че Владимир Путин е готов да разговаря с Еманюел Макрон, в отговор на изявления в този смисъл на френския президент.

Елисейският дворец оцени това като "добре дошло" и заяви, че неговите екипи ще се произнесат "в следващите дни за най-добрия начин да се процедира по-нататък", като подчерта, че това трябва да стане "при пълна прозрачност" спрямо Киев и европейските партньори.

Москва обяви вчера, че е отправила предложение на Франция по случая с френския изследовател Лоран Винатие, който е в затвора в Русия от юни 2024 г. Това изненадващо съобщение може да бъде интерпретирано от някои като желание да се възобнови диалогът с Париж.

Въпреки че на този етап не се предвиждат контакти, Макрон "остава в готовност", увери френската президентска канцелария.

През януари в Париж ще се проведе нова среща на така наречената "Коалиция на желаещите", на която ще бъде обсъден деликатният въпрос за гаранциите за сигурност за Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че скоро ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп, а изданието "Аксиос" съобщи, че срещата ще се състои в имението на Тръмп Мар-а-Лаго в американския щат Флорида в неделя.

По-късно Зеленски потвърди, че е планирано да се срещне в неделя с Тръмп и да обсъди с него териториалните въпроси и гаранциите за сигурността, отбелязва Ройтерс.