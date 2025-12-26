Сали Бериша: Призовавам да се засилят демонстрациите срещу настоящото правителство

Сали Бериша, лидерът на най-голямата опозиционна партия в Албания – Демократическата партия (ДП/PD), призова днес за активизиране на гражданите през януари и засилване на демонстрациите срещу правителството на албанския премиер Еди Рама, което в момента управлява страната, предаде АТА.

В изказването си на пресконференция в село Манъз, Централна Албания Бериша призова албанските граждани да се мобилизират през януари за „политическа битка до победа“, съобщи БТА.

„Сега трябва да се закълнем, в определения ден да излезем на площада и да се връщаме там всяка вечер, докато не го изгоним. Да не мислим, че улицата е насилие, не - улицата е нашата съпротива. Площадът трябва да бъде наш и Еди Рама да си отиде. Той не може да остане там. Така че влизаме в 2026 година с мисия, като мисионерите и щастливците, които имат възможността да свалят втората диктатура в Албания“, заяви още Бериша.

„Ние сме демократична сила, ние сме демократична опозиция. Ще използваме всички демократични, ненасилствени средства, за да ги изгоним. Те не могат да устоят“, допълни той по време на пресконференцията.

Политическото напрежение в Албания ескалира в последните седмици, след като се появиха твърденията за корупция, отправени срещу вицепремиерката Балуку. Заедно с няколко официални представители и няколко компании Балуку е обвинявана, че е използвала държавни средства за фаворизиране на някои компании в големи инфраструктурни проекти. По време на изслушване в парламента миналия месец Балуку определи обвиненията като инсинуации и очерняне и заяви, че сътрудничи на съдебните власти.

Към момента албанската Специализирана структура срещу корупцията и организираната престъпност (СПАК/SPAK) е поискала снемане на имунитета на Балуку и ареста ѝ, но не е ясно кога парламентът на страната, в който управляващата партия на албанския премиер Еди Рама има мнозинство, ще гласува по това искане.

В понеделник в албанската столица Тирана се състоя антиправителствен протест, свикан от ДП. По време на демонстрацията част от протестиращите хвърляха пиратки и други запалими вещества по сградата, в която се помещава канцеларията на премиера. На следващия ден албанската полиция съобщи, че е арестувала четири лица и е започнала разследване срещу други седем заради инцидентите по време на протеста, при които по официални данни са пострадали трима полицейски служители, един фотограф и един протестиращ.