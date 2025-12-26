Косовски сърбин бе осъден на 10 г. затвор за военни престъпления

Съд в Прищина осъди косовския сърбин Сладжан Трайкович на 10 години затвор заради военни престъпления на територията на община Вучитрън, Северно Косово през периода между 1998 г. и 1999 г., съобщава сръбското косовско издание „КосСев“.

Присъдата може да бъде обжалвана, а защитата на Трайкович е обявила, че ще обжалва частта от обвинението, в която се твърди, че той е малтретирал албански граждани на гробището във Вучитрън, пише БТА.

Трайкович бе арестуван на 15 декември 2022 г. в сръбската част на град Митровица, Северно Косово по съмнение, че е участвал във военни престъпления срещу цивилни във Вучитрън през 1999 г. и оттогава се намира в ареста. Времето, прекарано от него в ареста, ще бъде приспаднато от присъдата му.

Той бе служител в косовската полиция до ноември 2022 г., когато повечето сръбски служители напуснаха косовските институции в знак на протест срещу решение за замяна на сръбските регистрационни табели на автомобилите с косовски.

През юли 2023 г. срещу Трайкович бе повдигнато обвинение за военни престъпления срещу населението в община Вучитрън в периода от 1998 г. до 1999 г.

Сръбската правителствена служба за Косово заяви, че присъдата срещу Трайкович е част от „по-широк план за застрашаване и прогонване на сърбите“ от Северно Косово.

„Като представител на косовската полиция Трайкович е преминал през всички проверки за сигурност и е арестуван чак когато е свалил униформата си, което достатъчно говори за политическото основание за ареста му, а сега и за просъдата му“, заявиха от службата.