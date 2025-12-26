Шеф от Луизиана раздаде 240 млн. долара бонуси на служителите си след продажба на компанията

Ръководител на завод в Луизиана се превърна в истински Дядо Коледа — подари на всеки от 540-те си служители бонуси със шестцифрена сума, които общо възлизат на 240 млн. долара, съобщава New York Post.

Щедрият жест дойде след продажбата на компанията Fibrebond за 1,7 млрд. долара. Бившият вече главен изпълнителен директор Греъм Уокър разкри пред The Wall Street Journal, че е поставил категорично условие на купувача Eaton: 15% от сумата по сделката да бъде разпределена между служителите — дори и те да не притежават акции. Сделката беше финализирана по-рано тази година, а средната сума на човек достига около 443 000 долара, разпределени в рамките на пет години.

Уокър настоявал, че без този ангажимент не би продал компанията, защото вярвал, че хората, които са издърпвали бизнеса през възходи и кризи, заслужават част от успеха.

През юни служителите започнали да получават запечатани пликове с размера на личните си бонуси. Някои от тях се разплакали, други решили, че става дума за шега, а трети останали безмълвни.

Една от тях – Лезия Кей, която работи във Fibrebond вече 29 години и е започнала на заплата от 5.35 долара на час – използвала парите, за да изплати ипотеката си и да отвори бутик. „Преди живеехме от заплата до заплата. Сега мога да дишам спокойно", казва тя.

Друг служител завел цялото семейство на почивка в Канкун. Мнозина погасили кредити, купили автомобили, платили обучение или увеличили спестяванията си за пенсия. Дългогодишна управителка на 67 години дори се пенсионирала веднага след получаването на бонуса.

В малкия град Миндън с население около 12 000 души ефектът бил осезаем — местният бизнес отчел ръст на продажбите, а хората започнали да влагат средства в ремонти и покупки, отлагани с години.

Fibrebond е основана през 1982 г. от бащата на Уокър — Клод Уокър. Компанията преживява бурно развитие и сериозни кризи — включително пожар през 1998 г., след който семейството продължава да плаща заплати, дори когато производството спира. По-късно братята Уокър пренасочват бизнеса към модулни съоръжения за дата центрове — инвестиция за 150 млн. долара, която се изплаща многократно с бума на облачните услуги.

Когато започнали преговорите за продажба, Уокър поставил едно и също условие на всички купувачи: 15% от стойността да отиде при служителите. На въпрос защо точно 15%, той отговорил: „Защото е повече от 10%".

Част от бонусите са структурирани като стимули за оставане на работа в рамките на пет години, за да се гарантира стабилността на компанията след сделката — решение, което самият Уокър смята за ключово.