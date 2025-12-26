Блокади за Нова година в Гърция, умни камери следят шофьорите

От януари в Сърбия глобяват с 427 евро за каране с телефон в ръка

Нови блокади се очакват по гръцките пътища около Нова година, тъй като фермерите планират да възобновят протестите си веднага след коледните празници.

Протестиращите категорично заявиха, че не отстъпват от исканията си и са готови да посрещнат 2026-а на пътищата, ако правителството не отговори на техните нужди. Очаква се блокадите да бъдат възобновени в събота, 27 декември, като действията вероятно ще станат още по-интензивни. В неделя пък е насрочена нова общонационална среща на фермерските организации, на която ще се вземат окончателни решения за мащаба и графика на новогодишните протести.

Най-вероятно ще бъдат засегнати ключови пунктове като Промахон и Ексохи, особено за тежкотоварни автомобили, но е възможно да има ограничения и за леки коли. Основните магистрали, като Атина-Солун (при Малгара и Никея), са потенциални горещи точки за блокади.

Ако планирате пътуване до или през Гърция около Нова година, следете актуалната информация. Също внимавайте и за пътните глоби, които според новия закон са особено строги.

За превишена скорост в населено място

глобата е 750

евро и отнемане

на книжката

за 60 дни

За неправилно паркиране властите свалят номерата и глобяват от 70€ до 150€. При неправилно изпреварване и преминаване на червен светофар ще трябва да платите 700€.

Гръцките власти активно въвеждат и нови технологии по магистралите и основните пътни артерии. Като вече има поставени камери с изкуствен интелект, които анализират образа и установяват дали водачът и пътниците са с поставени колани. Системата може да разпознае дали шофьорът държи телефон или друго устройство в ръка, докато управлява автомобила.

Глобата за използване на телефон без хендсфри е 150 евро и отнемане на книжката за 30 дни. За непоставен колан ще трябва да платите 350 евро и ще останете без свидетелството за управление за 10 дни. Новите камери вече са част от арсенала на полицията по гръцките пътища.

През януари Сърбия пък се очаква да въведе нови мерки за безопасност на движението, тъй като досегашните глоби, особено фиксираните между около 26 и 43 евро, вече не изпълняват своята превантивна роля. Затова нарушения, които досега са се наказвали с приблизително 26 евро, вече ще струват около 86. Началникът на сръбската пътна полиция Славиша Лакичевич даде пример със ситуация, при която водач не позволява на друг автомобил с включен мигач да се включи в неговата лента, въпреки че другата е блокирана - глобата за това нарушение ще нарасне от около 26 на 86 евро. Провинения на пътя, които досега са стрували около 43 евро, вече ще бъдат санкционирани с приблизително 128. Това включва неспазване на дистанция или превишаване на скоростта в населено място с 10-20 км/ч.

Особено строги ще бъдат санкциите за непоставен предпазен колан и използване на мобилен телефон по време на шофиране - около 427 евро. Промените в закона ще обхванат и слушането на прекалено силна музика в автомобила, която пречи на водача да следи пътната обстановка. Премахва се и възможността глоба да бъде платена наполовина в рамките на осем дни, като при повторно нарушение тази опция няма да съществува. При трето и всяко следващо провинение

сумата ще се

увеличава с 50%

Междувременно в Турция властите задържаха 115 души, заподозрени в планиране на извършване на терористични атаки, свързани с “Ислямска държава”, по време на коледните и новогодишните чествания в страната.

