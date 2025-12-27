След 30 г. първо бебе изплака в италианско село - Лара е новият талисман на Паляра дей Марси

Италия е сред най-засегнатите държави в Европа по спад в раждаемостта

В Италия, където статистиката за раждаемостта звучи от година на година по-депресиращо, едно малко село в област Абруцо успя да направи чудо. След 29 години “тишина” в родилните регистри, в Паляра дей Марси, квартал с едва двайсетина жители на село Кастелафиуме, се роди бебе.

Лара Буси Трабуко изплаква за първи път на 24 март и веднага се превръща в звездата на долината Нерфа.

За последен път дете се е родило в квартала с 20-ина жители през 1996 г. - момченцето Луиджи. Тогава все още не е имало смартфони, социални мрежи и бонуси за новородени. Лара дойде на бял свят в болницата в Авецано с тегло 3 кг и 510 г при естествено раждане. Майката Чинция Трабуко е учителка по музика, родом от Фраскати, до Рим, но със сърце, закотвено в Паляра. Тук са корените на нейните баба и дядо, тук е минало детството ѝ. Преди време се опитала да се засели в селото на дедите си, но не успяла да си намери работа. Тогава решила да се пробва като учителка по музика, затова завършила музикология и се върнала в Паляра. Намерението ѝ било да се посвети на професията си и на създаването на ферма с образователна цел, както и на отглеждането на кучета. Нямала никакво желание да се задоми. Срещнала обаче строителния работник Паоло Буси и променила намеренията си. Паоло е местен човек, който вместо към големия град тръгнал в обратната посока-към малкото село.

Мечтата на Чинция била създадената от нея ферма върху земята на дядо ѝ да бъде достъпна и за хора с увреден слух, защото тя е и преводач на жестомимичен език.

Когато новородената Лара се прибрала у дома, цялото село празнувало. Снимка на бебето по калдъръмените улички обиколи фейсбук и събра стотици поздравления. За Паляра момиченцето се превърна в талисман.

“Хора, които дори не знаеха, че Паляра дей Марси съществува, дойдоха само защото бяха чували за Лара”, каза майка ѝ Чинция Трабуко и добавя, че само на девет месеца дъщеря ѝ е известна. Кръщенето на момиченцето беше посетено от цялата общност, а някои дори се шегуват, че малката е основната туристическа атракция в района.

Кметицата на Кастелафиуме Джузепина Пероци коментира факта като “знак на надежда” за мястото, в което възрастните умират, но не се раждат деца. Пероци, която живее на няколко врати разстояние от бебето Лара, каза, че е благодарна на 42-годишната Трабуко и нейния партньор - 56-годишния Паоло, че са създали семейство, и се надява, че това ще вдъхнови и други да последват примера им.

В Абруцо спадът в раждаемостта надвишава 10 на сто през последната година.

В Италия през 2024 г. са родени малко под 370 хиляди деца, или с 2,6% по-малко от 2023 г. Това е най-лошият резултат, откакто се водят статистики. Още повече, че в същото време са починали 661 хиляди души. За 2025 г. се очакват и по-мрачни статистики, а Абруцо е сред най-засегнатите региони.

Италианките стават майки все по-късно, средно на 32,6 години и това е най-високото ниво в Европа.

Средният брой деца на жена е 1,18, което освен че е най-мрачният резултат в съвременната история на Ботуша, е и далеч под нивото за поддържане на постоянния брой на населението. Експертите говорят за истинска демографска зима на Апенините.

Правителството на Джорджа Мелони отговори за 2025 г. с бонус “Новородени” от 1000 евро еднократно за семейства с годишен доход под 40 000 евро. Той е предназначен за италиански граждани или за такива от ЕС, както и за техни роднини с разрешително за престой в Италия. Мярката за стимулиране на раждаемостта е за 330 млн. евро за 2025 г., а за следващата година ще бъде 360 млн.евро.

Италианското правителство предвиди и по-голям бонус за детски ясли и по-малко бюрокрация при получаването му. Същевременно в Италия, за разлика от България, родилката има право едва на пет месеца платено майчинство с 80 на сто от заплатата.